Decano do STF envia à PGR pedido de investigação sobre Eduardo Bolsonaro

247 – O deputado Eduardo Bolsonaro, que tem ameaçado as instituições democráticas, por vir a ser investigado. Na noite de ontem, o ministro Celso de Mello, do STF ao procurador-geral da República, Augusto Aras, um pedido de investigação sobre o deputado federal por "incitação à subversão da ordem política ou social previsto na Lei de Segurança Nacional".

No despacho, Celso, que é relator da suposta interferência do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) na Polícia Federal por denúncia do ex-ministro da Justiça Sergio Moro, afirmou ser "imprescindível, em regra, a apuração dos fatos delatados, quaisquer que possam ser as pessoas alegadamente envolvidas, ainda que se trate de alguém investido de autoridade na hierarquia da República, independentemente do Poder (Legislativo, Executivo ou Judiciário) a que tal agente se ache vinculado", segundo aponta reportagem de Renato Onofre, na Folha de S. Paulo.

