Decisão de Toffoli de não suspender sessões causa mal-estar entre ministros do STF

A decisão do presidente do STF, Dias Toffoli, de não suspender as sessões de julgamento no plenário desagradou ministros da Corte, que classificaram a medida como contraditória edit

247 - Os ministros do Supremo Tribunal Federal não gostaram da decisão do presidente da corte, Dias Toffoli, de não suspender as sessões de julgamento no plenário.

De acordo com reportagem do jornal O Globo, apenas dois dos 11 ministros, incluindo o próprio Toffoli e Alexandre de Moraes - que têm menos de 60 anos, então fora do da faixa etária considerada grupo de risco.

Um ministro ouvido pela reportagem afirmou que é contraditório com a norma baixada pelo próprio tribunal na semana passada, que dá a funcionários com mais de 60 anos o direito de trabalhar de casa.

"A manutenção das sessões presenciais é compatível com a dispensa dos funcionários com mais de 60 anos, determinada pelo próprio STF, em consonância com a orientação das autoridades sanitárias nacionais e estrangeiras?", questionou o ministro.