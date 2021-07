Declarações de Joice sobre desconfiança na PF deixa policiais revoltados

247 - Membros da Polícia Federal (PF) estão descontentes com as críticas da deputada federal Joice Hasselmann (PSL) à instituição, segundo reportagem do Estado de Minas. Em entrevista no domingo, 25, a parlamentar disse que buscou a Polícia Legislativa e não a PF sobre as agressões sofridas por não confiar no trabalho de investigação da entidade.

Joice disse que teme a interferência política do governo Jair Bolsonaro. "Eu confio na instituição PF. Eu não confio é em algumas pessoas específicas e na possível interferência do governo na PF. Eu tenho receio de que o Planalto faça uma interferência. O GSI já está envolvido em uma tramoia", disse a deputada, que é mais um dos ex-aliados que se tornaram desafetos do bolsonarismo.

"O pedido de impeachment que eu apresentei contra o presidente Jair Bolsonaro é justamente por interferência na PF. Todos sabem que ele interferiu", completou a deputada.

PUBLICIDADE

O presidente da Federação Nacional dos Policiais Federais (Fenapef), Luís Antônio Boudens, em nota pública, rebateu as declarações de Joice. "É lamentável e incompreensível a fala da deputada Joice Hasselmann sobre a Polícia Federal, entidade respeitada pela sociedade brasileira e que trabalha todos os dias pela Segurança Pública", ressalta.

Joice ficou cinco dias em casa e ninguém entrou no apartamento

Laudo elaborado pela perícia do Departamento de Polícia Legislativa da Câmara nas 16 câmeras do prédio onde mora a deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) aponta que não houve "quebra de segurança" no local e, segundo Lauro Jardim, do jornal O Globo, mostra que a parlamentar ficou cinco dias em casa.

PUBLICIDADE

De acordo com o documento, Joice "não saiu do imóvel de quinta, dia 15, a terça-feira, 20, momento em que teria saído para o hospital". Além disso, prossegue o laudo, "não foi identificada a entrada de nenhuma pessoa estranha nesse período".

A parlamentar afirma ter sofrido um atentado.

A Polícia Legislativa enviou o inquérito do caso ao Ministério Público Federal (MPF).

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.