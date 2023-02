Defesa de Anderson Torres entra com pedido de revogação de prisão preventiva

Advogados alegam que relatório do ex-interventor federal Ricardo Capelli comprovou que não houve omissão por parte do ex-secretário bolsonarista de Segurança Pública do DF edit

Apoie o 247

ICL

247 - A defesa do ex-ministro bolsonarista Anderson Torres entrou com um pedido de revogação de sua prisão preventiva nesta segunda-feira (6), informa o portal O Antagonista.

O pedido foi feito ao Supremo Tribunal Federal (STF) e se baseou no relatório do ex-interventor federal Ricardo Cappelli.

A defesa de Torres alega que as investigações internas comprovaram que não houve omissão por parte do ex-ministro, que atuava como secretário de Segurança Pública do Distrito Federal desde o início de janeiro. Durante o mandato de Torres na Secretaria, Brasília foi invadida por terroristas bolsonaristas que depredaram as sedes dos Três Poderes em 8 de janeiro.

>>> Anderson Torres debocha da Justiça e diz que "minuta do golpe" foi escrita por Tiririca

A decisão de entrar com o pedido foi motivada pela liberdade concedida pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a Fábio Augusto Vieira, ex-comandante da PM do DF . Segundo Moraes, embora Vieira fosse chefe da PM durante as invasões bolsonaristas de 8 de janeiro, ele “não teria sido diretamente responsável pela falha das ações de segurança que resultaram nos atos criminosos ora investigados”.

Vale lembrar que o relatório de Cappelli acusa Anderson Torres de ter recebido informações do ato e não ter agido, além de apontar falhas na segurança. O próprio ex-interventor afirmou que “o gabinete do secretário [Torres] recebeu a informação sobre [a manifestação golpista] e não houve um plano de ações integradas que é de praxe. A informação, difundida na internet, previa invasão de prédios públicos. Faltou comando e responsabilidade”.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.