Defesa de Bolsonaro pede a Moraes para ter acesso aos depoimentos de Freire Gomes e de Baptista Júnior

Ex-comandantes do Exército e da Aeronáutica confirmaram que existia um plano defendido pelo governo bolsonarista para dar um golpe de Estado no país

247 - Jair Bolsonaro (PL) pediu ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes nesta terça-feira (5) para ter acesso aos depoimentos dos ex-comandantes Marco Antônio Freire Gomes, do Exército, e Carlos Baptista Júnior, da Aeronáutica. A defesa do ex-mandatário disse que pretende ter em mãos uma "atualização dos autos" com "termos de declarações relativos às últimas oitivas realizadas", incluindo os depoimentos dos dois ex-comandantes. A informação foi publicada no blog da Julia Duailibi.

À PF, o general Marco Antonio Freire Gomes, ex-comandante do Exército, relatou que foram apresentadas duas versões da minuta do golpe durante o governo passado - uma por Bolsonaro e pelo ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira. O depoimento do brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior também implicou o ex-mandatário na trama golpista.

A Polícia Federal iniciou a Operação Tempus Veritatis (“A hora da Verdade”), no mês passado. Investigadores querem mais detalhes do plano golpista e punir os envolvidos no esquema. A tentativa de golpe previa a prisão dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, além do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Entre os alvos da operação estão Braga Netto, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira, todos generais e antigos assessores de Bolsonaro.

