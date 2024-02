Defesa de Bolsonaro vai pedir ao STF para que ele retome contato com presidente do PL

Defesa já havia alegado que Bolsonaro é o principal cabo eleitoral do partido e que as restrições estavam prejudicando a legenda nas eleições municipais edit

A defesa de Jair Bolsonaro está preparando uma nova petição ao Supremo Tribunal Federal (STF) na tentativa de reverter a ordem do ministro Alexandre de Moraes, que impede o ex-mandatário de manter contato com Valdemar Costa Neto, presidente da legenda. A informação é da CNN Brasil.

Na semana passada, a defesa já havia solicitado a suspensão da proibição, alegando que Bolsonaro é o principal cabo eleitoral do partido e que as restrições estavam prejudicando a sigla nas eleições municipais. No entanto, Moraes negou o pedido.

A proibição de comunicação entre Bolsonaro e Costa Neto foi estabelecida no contexto da Operação Tempus Veritatis, deflagrada pela Polícia Federal na quinta-feira (8) com o objetivo de apurar a tentativa de um golpe de Estado para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Bolsonaro foi intimado a comparecer à PF na próxima quinta-feira (22) para prestar esclarecimentos sobre a suposta trama golpista.

