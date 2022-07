Defesa de Eduardo Bolsonaro diz que ataque a Míriam foi “mera piada”

Apoie o 247

Por Evandro Éboli, Metrópoles - O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) entregou semana passada sua defesa prévia em uma das ações que responde no Conselho de Ética da Câmara.

Na representação na qual é acusado de quebra de decoro por ter debochado da tortura sofrida pela jornalista Míriam Leitão durante a ditadura militar o filho do presidente alegou que sua manifestação foi uma “mera piada”, um “chiste”.

Em abril, Eduardo reproduziu um artigo de Míriam, no qual ela argumentava não ser possível tratar como iguais Lula e Bolsonaro, um “um inimigo confesso da democracia”. No post, ele adicionou o comentário: “ainda com pena da cobra (representada por um desenho)”. Era uma referência ao fato de a jornalista, durante sua prisão pelo regime, ter sido exposta numa cela ao lado de uma cobra.

