Defesa de Flávio Bolsonaro pede ao STF adiamento de julgamento sobre foro nas "rachadinhas"

247 - O senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) o adiamento da análise do recurso do Ministério Público Federal (MPF) que discute seu foro especial, que afetaria seu status nas investigações das "rachadinhas" (desvio de salários de funcionários laranjas). O julgamento está marcado para esta terça-feira (31).

No documento encaminhado ao relator, ministro Gilmar Mendes, a defesa diz que o advogado do senador, Rodrigo Roca, não poderá comparecer ao julgamento. "Requer-se seja o julgamento da presente reclamação adiado para a próxima sessão a ser realizada" pela Segunda Turma, segundo o texto.

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) concedeu foro especial ao senador, permitindo o envio do caso ao Órgão Especial do TJ, onde está parado. A reclamação do MPF contesta essa decisão. (Com informações do Globo).

