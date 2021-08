Defesa de Flordelis entra com habeas corpus para impedir prisão

247 - Os advogados da deputada cassada Flordelis entraram na tarde desta sexta-feira (13) com um habeas corpus no Supremo Tribunal de Justiça (STJ) para impedir a decretação de sua prisão.

A defesa sustenta que a juíza Nearis dos Santos Carvalho Arce, da 3ª Vara Criminal de Niterói, agiu de forma parcial. Um pedido de prisão preventiva de Flordelis está nas mãos de Arce.

"Não se pode admitir que, mesmo com motivos e fundamentações relevantes trazidas na exceção, ainda assim se permita que qualquer matéria seja remetida justamente para a Autoridade que pesam graves arguições. Perceba-se que, com esta decisão, está se colocando o direito de liberdade da acusada nas mãos de uma Magistrada que, com a devida vênia, agiu de modo parcial. Neste sentido, aguardar a instrução e o julgamento da exceção não apenas é medida de prudência, como de proteção do próprio procedimento", dizem os advogados no HC.

No último dia 6, o desembargador Celso Ferreira Filho, relator do pedido de exceção, negou pedido de liminar para o afastamento da juíza. (Com informações do Globo).

