Defesa de Roberto Jefferson prepara notícia-crime contra Moraes, que teria cometido "tortura" ao manter ex-deputado preso

247 - A defesa do ex-presidente do PTB, Roberto Jefferson, prepara uma notícia-crime à Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, que, ontem (31), o manteve preso preventivamente. A ação está sendo preparada por Jefferson, advogados e sua filha, a ex-deputada Cristiane Brasil, informa o jornalista Guilherme Amado, no Metrópoles.

Os advogados pretendem acionar a PGR nos próximos dias. Eles irão denunciar Moraes por crime de "tortura" contra Jefferson, que foi internado ontem na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do presídio Bangu 8, após sofrer uma queda abrupta de pressão.

A prisão preventiva de Jefferson veio em operação da Polícia Federal (PF) no último dia 13, autorizada por Moraes, no inquérito das milícias digitais. A PGR denunciou o ex-deputado por incitação ao crime, e cita diversas entrevistas nas quais ele estimula a população a invadir o Congresso Nacional, a reagir a policiais militares e a atacar instituições, como o STF.

Ainda na terça-feira (31), Jefferson foi condenado pela 1ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) a pagar R$ 50 mil de indenização por danos morais a Moraes.

A determinação se deu por conta da declaração de Jefferson, em entrevista em maio do ano passado, acusando Moraes de ter sido advogado da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). “Primeiro Comando da Capital, o maior grupo de narcotraficantes do Brasil, assassinos de policiais, de policiais militares, de policiais penitenciários, de policiais civis. E o advogado deles era o Alexandre de Moraes. E hoje, desgraçadamente, veste uma toga de ministro do Supremo Tribunal Federal”, disse.

