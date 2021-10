Defesa de Zé Trovão protocola pedido de liberdade

O pedido será analisado pela Procuradoria-Geral da República e pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - A defesa de Zé Trovão, militante bolsonarista e um dos organizadores dos atos golpistas do 7 de setembro, entrou com um pedido de liberdade, a ser analisado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes.

"A defesa informa que já protocolizou pedido de liberdade e aguarda um pronunciamento do Ministro Alexandre de Moraes, para os próximos dias", dizem os advogados em nota.

O pedido será analisado ainda pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

PUBLICIDADE

Zé Trovão se entregou à Polícia Federal nesta terça-feira (26), em

Joinville (SC), cidade onde mora, após permanecer quase dois meses foragido no exterior. (Com informações do UOL).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE