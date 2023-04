Defesa pede avaliação psicológica de Anderson Torres

Apoie o 247

247 - A defesa de Anderson Torres alegou que o ex-ministro da Justiça apresentou um agravamento do quadro depressivo e pediu que ele seja submetido a uma avaliação psicológica.

Segundo o site O Antagonista, os advogados desejam saber se o ex-ministro tem condições de comparecer ao depoimento marcado para esta segunda-feira (24) no âmbito do inquérito da Polícia Federal (PF) que apura as operações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante as eleições.

O pedido para que Torres passe por uma avaliação psiquiátrica foi feito após um laudo médico, realizado por um profissional do setor de saúde do governo do Distrito Federal, apontar que a saúde física e mental do ex-ministro teve uma “piora significativa” na prisão.

Torres está preso preventivamente no 4º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal desde o dia 14 de janeiro em razão de sua atuação no comando Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF) durante os atos terroristas do 8 de janeiro, quando bolsonaristas invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes, em Brasília.

