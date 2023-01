Delegado cotado para assumir a Polícia Federal do Rio já investigou militantes antifascistas no passado

Apoie o 247

247 – Uma nomeação que está na mesa do novo diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos, desperta preocupações na esquerda. Trata-se do delegado Leandro Almada, que está cotado para assumir a superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro, segundo informação publicada pelo portal G1 . "Almada conduziu a investigação que indicou a existência de uma organização criminosa que trabalhava para atrapalhar a investigação do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes", informam Andréa Sadi e Isabela Camargo, na reportagem que o aponta como favorito.

Se esta investigação sobre o caso Marielle conta pontos a seu favor, há um outro aspecto na sua biografia que vai na direção contrária. Na gestão de André Mendonça, hoje ministro do Supremo Tribunal Federal, no Ministério da Justiça, ele fez parte de um grupo especial que investigou professores e policiais integrantes do movimento antifascista. "O órgão do Ministério da Justiça que produziu um dossiê com informações de 579 professores e policiais identificados pelo governo como integrantes do 'movimento antifascismo' foi praticamente todo nomeado pelo atual chefe da pasta, André Mendonça. A Secretaria de Operações Integradas (Seopi) foi criada pelo ex-titular da Justiça Sérgio Moro com o objetivo de integrar operações policiais contra o crime organizado, mas não apenas mudou de mãos como também de foco com a posse do novo ministro. A divulgação da existência do relatório contra antifascistas gerou reação de parlamentares: Mendonça recebeu três pedidos de convocação para prestar depoimento ao Congresso Nacional e três requerimentos de informação feitos por deputados e senadores. Além disso, partidos políticos provocaram o Supremo Tribunal Federal (STF) para investigar o caso. No total, a Seopi é formada por quatro diretorias e dez coordenadorias. Entre os nomes que o novo ministro de Bolsonaro levou para a Seopi, por exemplo, está o delegado Leandro Almada , da Polícia Federal do Rio, que investigou tentativa de obstrução da Justiça no caso da morte da vereadora Marielle Franco (PSOL). Almada foi nomeado diretor de Operações no dia 15 de julho", apontava reportagem do Estado de S. Paulo de agosto de 2020 .

