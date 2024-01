Delegado da PF vira réu por abuso de autoridade após tentar investigação contra Augusto Aras

A ação judicial deverá ser instruída com a inquirição de testemunhas até o julgamento do caso edit

247 - O delegado da Polícia Federal (PF) Bruno Calandrini virou réu em uma ação movida pelo Ministério Público Federal sob acusação de abuso de autoridade por conta de uma investigação iniciada contra o então procurador-geral da República, Augusto Aras, em 2022. A defesa classificou a acusação de "perseguição política". A informação foi publicada nesta segunda-feira (22) pela coluna de Aguirre Talento.

A juíza federal Pollyanna Kelly, da 12ª Vara Federal do Distrito Federal, recebeu a denúncia em decisão de 17 de dezembro do ano passado, tornando Calandrini réu no caso. A ação deverá ser instruída com a inquirição de testemunhas e a produção de provas, até o julgamento do caso.

O delegado tentava colher o depoimento do então ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre o assunto. A defesa de Guedes tentava adiar o interrogatório. O então chefe da PGR publicou por engano em suas redes sociais um diálogo em que uma pessoa pedia que o procurador recebesse um dos advogados de Guedes, que buscava a dispensa do depoimento. Por consequência, Calandrini apresentou ao Supremo Tribunal Federal um pedido de busca e apreensão do celular de Aras, que foi rejeitado.

Na denúncia, o MPF afirmou que Calandrini cometeu abusos porque, inicialmente, não solicitou autorização ao STF para investigar Guedes nem Aras. De acordo com promotores, Calandrini considerou um possível fato criminoso uma audiência entre o procurador e um advogado, o que não constitui crime.

"A realização de audiência entre advogado e PGR ou qualquer figura processual, inclusive juízes e delegados, não é ilegal e, portanto, não confere justa causa à persecução penal, além do que, como se demonstrou, não visava tratar de ato ilegal, mesmo porque a própria oitiva em si do então ministro, da forma como determinada pelo ora denunciado, era ilegal", escreveu o MPF.

