Delegado diz que bolsonarista que promoveu ataque terrorista em Brasília poderia ter causado uma tragédia no aeroporto

Terrorista teria trazido a maioria do material explosivo do Pará, em uma caminhonete edit

Apoie o 247

ICL

247 - George Silva, o terrorista que foi preso com um arsenal de armas e bombas na noite deste sábado (24), planejava o “caos” para chamar atenção do movimento bolsonarista que quer impedir a posse de Lula (PT) na Presidência da República. As informações são do portal Metrópoles.

O delegado-geral da Polícia Civil do Distrito Federal, Robson Cândido, disse que o bolsonarista, um empresário de 54 anos que veio do Pará e encontra-se instalado no acampamento golpista, confessou que pretendia cometer um atentado na capital federal.

Ele confessou ser o dono da emulsão explosiva (espécie de bomba usada em garimpo e pedreiras) colocada próximo ao Aeroporto Internacional de Brasília. O artefato foi colocado em um caminhão-tanque que entraria no aeroporto. Se explodido, teria provocado uma tragédia, segundo Robson Cândido.

O homem preso neste sábado será autuado por porte, posse de arma de fogo, munições e crime contra o Estado Democrático de Direito.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.