Delegado do DF é preso por plantação gourmet de maconha

247 - O delegado da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), Marcelo Marinho de Noronha, foi preso na sexta-feira (4) acusado de cultivar uma plantação de maconha. Ele foi flagrado com sementes e mudas, além de plantas já desenvolvidas. O terreno tinha estrutura de iluminação e estufa para o cultivo da planta, de acordo com informações do Metrópoles.

Além do delegado, foram presos a esposa dele, Teresa Cristina Cavalcante Lopes, e dois filhos, Marcos Rubenich Marinho de Noronha e Ana Flavia Rubenich Marinho de Noronha.

A Corregedoria-Geral da PCDF investiga o caso como tráfico de drogas.

