Demissão de Mandetta está fora de cogitação no momento, diz Casa Civil

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro da Casa Civil, general Walter Braga Netto, disse nesta segunda-feira que não existe a ideia de demissão do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, acrescentando que isso está fora de cogitação no momento.

“Não existe essa ideia de demissão do ministro Mandetta, isso aí está fora de cogitação no momento, não existe”, disse Braga Netto em entrevista coletiva conjunta de vários ministros sobre o novo coronavírus, no Palácio do Planalto.

Após a fala do chefe da Casa Civil, Mandetta afirmou: “Em política, quando a gente fala não existe a pessoa fala: ´existe´”.

Mandetta também reafirmou na entrevista, após um fim de semana de atritos com o presidente Jair Bolsonaro, que continuará no cargo enquanto estiver nomeado para isso e que vai seguir trabalhando com ciência, técnica e planejamento.

Ele destacou que por ora mantém as recomendações dos Estados de isolamento social, porque essa é a medida mais recomendável devido às fragilidades ainda existentes no sistema de saúde.

Segundo Mandetta, tensões são normais pelo tamanho da crise, mas ele ressaltou mais uma vez que o Ministério da Saúde continua técnico e científico, trabalhando dentro do planejamento para conter o coronavírus.