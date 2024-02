Dengue: rede de saúde do DF entrou em colapso, diz Ibaneis

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, fez um forte alerta sobre a crise na saúde da região, especialmente devido à crescente incidência de casos de dengue. Durante um encontro com empresários em Brasília, Ibaneis afirmou que tanto os hospitais públicos quanto privados "já entraram em colapso" devido à sobrecarga de pacientes.

“Os hospitais tanto da rede pública como da privada do DF já entraram em colapso. Nós estamos vivendo uma crise muito grande. Com foco em reduzir esses impactos, nós publicamos ontem (21) um decreto ampliando o atendimento nas unidades básicas de saúde e das tendas de hidratação. O momento é grave, mas nós ainda não chegamos no pico da epidemia. O que nós queremos agora é acolher a população da melhor maneira possível”, declarou Ibaneis.

continua após o anúncio

Segundo dados divulgados pela Secretaria de Saúde e noticiados pelo Correio Braziliense nesta sexta-feira (23), a taxa de ocupação de leitos de UTIs ultrapassou os 97%, enquanto nos leitos de enfermaria públicos esse índice supera os 76%. Esses números refletem a pressão crescente sobre o sistema de saúde, exacerbada pela epidemia de dengue.

Até 17 de fevereiro, foram registrados 84.151 casos suspeitos de dengue no DF, um aumento significativo em relação ao ano anterior. O número de óbitos confirmados é o mais alto do país, com 38 mortes, e há mais 72 casos em investigação. Ibaneis alertou que, historicamente, o pico de casos da doença ocorre nos próximos meses, o que aumenta a preocupação com a capacidade do sistema de saúde local.

continua após o anúncio

Diante desse cenário desafiador, o governo do DF está tomando medidas urgentes. Além de anunciar a contratação de mais de 700 profissionais de saúde para reforçar o atendimento à população, o governador mencionou a publicação de um decreto para ampliar o atendimento nas unidades básicas de saúde e tendas de hidratação.

[Com informações da Agência Brasil]

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: