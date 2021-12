Denis Rosenfield, conselheiro de Temer, atua na campanha de Simone Tebet pela Presidência

Apoie o 247

Por Eduardo Barretto, Metrópoles - Denis Rosenfield, conselheiro político do ex-presidente Michel Temer, tem trabalhado para a pré-campanha da senadora Simone Tebet à Presidência. A pré-candidatura de Tebet pelo MDB será anunciada na próxima semana.

O escritor já participou de reuniões com a senadora e tem contribuído com propostas de campanha e discursos. Além da ligação com Temer, Rosenfield tem bom trânsito com militares em Brasília, o que poderia aproximar a caserna da pré-candidatura de Tebet.

