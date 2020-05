Depoimento de Paulo Marinho é posto sob sigilo por Celso de Mello

O decano do Supremo Tribunal Federal (STF), Celso de Mello, pôs sob sigilo os depoimentos de Paulo Marinho e do chefe de gabinete do senador Flávio Bolsonaro, Miguel Ângelo Braga Grillo, no inquérito que apura as ‘interferências políticas’ de Jair Bolsonaro na Polícia Federal edit

247 - O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), colocou sob sigilo os depoimentos do empresário Paulo Marinho e do chefe de gabinete do senador Flávio Bolsonaro, Miguel Ângelo Braga Grillo. O sigilo também abarca todos os ‘demais atos policiais que se sucederem em decorrência dos já mencionados depoimentos testemunhais’.

A reportagem do jornal O Estado de S. Paulo destaca que “a determinação de Celso permite apenas ao Ministério Público Federal acessar os depoimentos e também ‘eventuais diligências’ da PF que ocorrerem após as oitivas. Os documentos deverão ser autuados em separado dos autos do inquérito 4831 – Moro contra Bolsonaro – com expressa referência de sigilo.”

A matéria ainda acrescenta que “as oitivas serão realizadas nesta terça, 26, e quarta, 27, no Rio de Janeiro e em Brasília. Marinho será o primeiro a depor. O empresário e ex-aliado de Bolsonaro é pivô de investigação sobre suposto vazamento de informações da Operação Furna da Onça, que levou à produção do relatório do Coaf que detectou movimentações suspeitas do ex-assessor Fabrício Queiroz.”

