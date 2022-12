Depois de abandonado, cercadinho começa a ser desmontado no Alvorada (vídeo)

Estrutura era usada por Jair Bolsonaro para encontro diário com seus apoiadores. No entanto, desde que foi derrotado pelo presidente diplomado Lula, Bolsonaro abandonou o local edit

247 - A estrutura metálica do cercadinho do Palácio da Alvorada, que fica no gramado da área interna da residência oficial, começou a ser desmontada nesta sexta-feira (16) por funcionários da Presidência. No local, apoiadores “batiam ponto” diariamente para encontros com Jair Bolsonaro.

O local, porém, foi abandonado por Bolsonaro desde a sua derrota para o presidente diplomado Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições, em 30 de outubro de 2022. De acordo com reportagem do Metrópoles, até o início da tarde desta sexta a tenda do cercadinho ainda estava no local.

Mais cedo, um caminhão de mudanças foi flagrado, na manhã desta sexta-feira (16), para supostamente transportar as mudanças de Bolsonaro, desta vez do Palácio do Planalto, local de onde o presidente da República despacha.

Na tarde desta quinta-feira (15), um primeiro caminhão foi visto entrando na residência oficial de Jair Bolsonaro, no Palácio da Alvorada.

