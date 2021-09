Depois de Alexandre de Moraes, Fachin também nega pedido de Roberto Jefferson por prisão domiciliar

Mais cedo, o ministro do STF Alexandre Moraes também havia negado a solicitação. A defesa entrou com recurso edit

Por Thayná Schuquel, Metrópoles - O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou nesta terça-feira (31/8) um habeas corpus impetrado pela defesa do presidente nacional do PTB e ex-deputado Roberto Jefferson contra a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que negou a conversão da prisão dele em domiciliar.

Na decisão, Fachin explicou que houve erro processual, já que o HC não é a ação correta para usar no caso de contestação de decisão. “Assim, em razão da intransponibilidade de tais obstáculos, a impetração não merece conhecimento, sendo manifestamente incabível”, diz trecho da decisão.

Mais cedo, Moraes negou pedido da defesa do ex-deputado, que alegava motivos de saúde para a soltura de Jefferson, preso no Rio de Janeiro desde o último dia 13.

