Depois de expulso do Cidadania, Jorge Kajuru se filia ao Podemos

Cidadania pediu que o senador se retirasse do partido por cobrar agilidade de impeachment de Moraes e conversar com Bolsonaro

Victor Fuzeira, Metrópoles - Após ter sido “convidado” a deixar o Cidadania, o senador Jorge Kajuru (GO) tem novo partido: o Podemos. A informação foi divulgada pelo parlamentar em sessão plenária do Senado Federal desta quinta-feira (15/4).

Na segunda-feira (12/4), o presidente do Cidadania, Roberto Freire, convidou Kajuru a se retirar do partido. Trata-se de uma resposta da sigla ao mandado de segurança apresentado por Kajuru junto à Corte, cobrando agilidade no processo de impeachment do ministro Alexandre de Moraes.

Em nota, o partido condenou, na ocasião, o que chamou de “interferência do Executivo no Senado Federal” e de “clara tentativa de intimidação aos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF)”.

