Depois do pai, Flávio Bolsonaro diz ter sido curado de Covid com cloroquina

247 - Assim como fez seu pai, Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro fez propaganda da hidroxicloroquina e disse estar curado da Covid-19 depois de ter tomado a substância.

“Estou curado da covid-19, graças a Deus! Tratei, desde os primeiros sintomas, com hidroxicloroquina e azitromicina, com acompanhamento médico! Comigo, já são quase 3,3 milhões de brasileiros recuperados!”, postou o senador no Twitter neste domingo (6).

Flávio testou positivo para coronavírus no dia 24 de agosto. Jair Bolsonaro fez a mesma propaganda quando afirmou ter ficado doente, chegando a mostrar embalagens do medicamento durante suas lives nas redes sociais.

Estou curado da covid-19, graças a Deus!

Tratei, desde os primeiros sintomas, com hidroxicloroquina e azitromicina, com acompanhamento médico!

Comigo, já são quase 3,3 milhões de brasileiros recuperados! pic.twitter.com/X6yRuj9jmX — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) September 6, 2020

