Depois dos ataques de Bolsonaro, Pacheco convida embaixador da China para visita ao Senado

247 - Após Jair Bolsonaro atacar a China mais uma vez, sugerindo que o coronavírus faria parte de uma "guerra química" iniciada pelo país, o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), convidou nesta sexta-feira (7) o embaixador chinês no Brasil, Yang Wanming, para uma visita ao Congresso Nacional.

O encontro, segundo Pacheco, visa aprimorar "a parceria de grande qualidade que tem caracterizado nossas relações bilaterais".

"Com o sentido de prioridade, entende o Senado Federal que, no momento em que o Brasil tem sido afetado de forma contundente pela proliferação de variantes do vírus, torna-se necessário, mais do que nunca, o aprimoramento da parceria de grande qualidade que tem caracterizado nossas relações bilaterais. Diante da crescente conscientização de nossas vulnerabilidades individuais frente a urgentes desafios como o combate à pobreza, a doenças e ao aquecimento global, precisamos de maior convergência entre nações e de uma configuração internacional voltada para maior cooperação. Disso decorre nosso firme propósito de ampliar a colaboração bilateral sino-brasileira em todos os terrenos: ciência, tecnologia, comércio, investimento. Esforço que requer diálogo ainda mais intenso e aprimoramento constante da coordenação e diplomática”, disse o senador.

A visita ainda não tem data para acontecer.

Leia na íntegra a carta de Pacheco a Wanming:

Diante dos desafios impostos pela pandemia global, dirijo-me a Vossa Excelência para reiterar a importância do relacionamento mutualmente relevante e construtivo com a República Popular da China. Com o sentido de prioridade, entende o Senado Federal que, no momento em que o Brasil tem sido afetado de forma contundente pela proliferação de variantes do vírus, torna-se necessário, mais do que nunca, o aprimoramento da parceria de grande qualidade que tem caracterizado nossas relações bilaterais.

Brasil e China tem grandes massas territoriais e populações. Temos, igualmente, fronteiras com grande número de países. Esses pontos de coincidência nos levam a adotar uma conduta externa responsável e construtiva. Diante da crescente conscientização de nossas vulnerabilidades individuais frente a urgentes desafios como o combate à pobreza, a doenças e ao aquecimento global, precisamos de maior convergência entre nações e de uma configuração internacional voltada para maior cooperação. Disso decorre nosso firme propósito de ampliar a colaboração bilateral sino-brasileira em todos os terrenos: ciência, tecnologia, comércio, investimento. Esforço que requer diálogo ainda mais intenso e aprimoramento constante da coordenação e diplomática.

Em nome do Senado Federal, gostaria, portanto, de formular convite a Vossa Excelência para realizar visita a esta Casa Legislativa, quando favoráveis estiverem as circunstâncias, de modo a adensar a parceria estratégica global entre nossos países.

