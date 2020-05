Deputada bolsonarista usou dinheiro público para moderação de chat de transmissões ao vivo

247 - Os gastos da deputada bolsonarista do PSL Bia Kicis para divulgar sua atividade parlamentar aumentaram durante pandemia do coronavírus. Ela recorre à cota parlamentar para pagar a edição de seus vídeos divulgados nas redes sociais e até mesmo para bancar o serviço de moderação de chat em suas transmissões ao vivo.

Em março - quando começou a pandemia no Brasil - a deputada gastou R$ 19.410 para este fim. Segundo ele, é para divulgar seu mandato. Trata-se do maior valor gasto por ela para esse fim.

Artigo do Antagonista dá conta que “Bia Kicis desembolsa por mês entre R$ 3 mil e R$ 5 mil com esses serviços, pagos com dinheiro público. Em fevereiro deste ano, ela havia gastado R$ 7 mil. Com a pandemia, o aumento dessa despesa saltou 177% de um mês para o outro”.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.