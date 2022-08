Deputada do PT, Delegada Adriana Accorsi sofre ameaças de morte: "quero saber o dia do seu velório"

Apoie o 247

247 - Candidata a deputada federal pelo PT-GO, a deputada estadual em Goiás Delegada Adriana Accorsi e sua família sofreram ameaças de morte. Em uma publicação feita pela parlamentar no Facebook, no último dia 8, um dos comentários chamou atenção: "quero saber o dia do seu velório", escreveu um usuário, que tem no perfil uma foto ao lado de Jair Bolsonaro (PL) e se diz morador de Senador Canedo, a 28 quilômetros da capital Goiânia. A parlamentar também notificou a Ouvidoria da Mulher do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO).

Segundo a parlamentar, a Polícia Civil investigará as denúncias. "Goiás é um ambiente mais difícil para mulheres participarem da política, o que se reflete na pouca participação feminina nos pleitos. Ainda assim, eu vejo que essa violência é insuflada pelas autoridades nacionais e tem acontecido em todo o País", disse Accorsi ao jornal O Estado de S.Paulo.

No passado, as filhas de Adriana foram citadas em comentários ameaçadores nas redes sociais. Em 2020, ela registrou boletim de ocorrência após mensagens no Instagram dizendo que “não existe policial esquerdista", "sua família é fácil de ser encontrada" e, numa outra mensagem, afirmando: "Comunista (sic) já comprou caixão da Verônica e da Helena?", citando as filhas da delegada.

Dados do Observatório da Violência Política e Eleitoral (OVPE) da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro mostram que, no primeiro semestre de 2022, foram registrados 224 casos de violência contra lideranças políticas. Segundo os pesquisadores, o tipo mais comum de violência tem sido a ameaça, que representou 36,6% dos casos relatados entre abril e junho deste ano. Depois aparecem agressões (26,7%).

