Deputada Paula Belmonte é internada com Covid-19 em Brasília

Autora de um projeto de lei que autoriza o uso da ozonioterapia no combate ao coronavírus, a parlamentar enviou uma mensagem aos colegas informando que teve 30% dos pulmões comprometidos pela doença

247 - A deputada federal Paula Belmonte (Cidadania-DF) foi internada na manhã desta terça-feira (11) com diagnóstico de Covid-19. Em uma mensagem enviada a colegas, ela disse que teve 30% dos pulmões comprometidos.

“O médico avaliou pela internação. Tenho aneurisma cerebral, uma preocupação. Estou tossindo, me sentindo cansada, mas tranquila. Confesso, quando recebi a notícia da internação, me deu frio na barriga”, disse a parlamentar, segundo reportagem do G1.

Paula Belmonte é autora de projeto que defende ozonioterapia contra o vírus. O procedimento é baseado na aplicação de oxigênio e ozônio no corpo do paciente, mas não há comprovação científica de que funcione contra a doença.

