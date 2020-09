Deputada propõe PL que desobriga uso de máscaras por crianças de até 12 anos

247 - A deputada Paula Belmonte propôs um projeto de lei que desobriga o uso de máscaras por crianças de até 12 anos. A lei seria válida para passeios ao ar livre e atividades físicas.

Segundo ela, "o gás carbônico produzido e armazenado sob as próprias máscaras faciais pode ser prejudicial à saúde humana".

A lei não se aplicaria para crianças infectadas ou com suspeita de contaminação pelo novo coronavírus. "O que se busca na presente proposição é apenas aumentar a qualidade de vida dos cidadãos brasileiros, principalmente da parcela mais sensível da população, nossas crianças, diante das várias limitações e dificuldades que já se está vivendo".

