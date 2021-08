Deputado bolsonarista Daniel Silveira recebe verba pública para combustível e pedágio mesmo preso

247 - O jornalista Guilherme Amado, do Metrópoles, informa que o deputado federal bolsonarista Daniel Silveira continua recebendo reembolso da Câmara por gastos com combustível, táxi e pedágio, mesmo estando preso, antes em regime fechado e agora em domiciliar.

Desde março, mês seguinte à sua prisão, Silveira recebeu R$ 19,7 mil de reembolso por meio da cota parlamentar.

Ao todo, o deputado registrou R$ 18,6 mil com despesas de combustível, R$ 1,1 com táxi, pedágio e estacionamento.

PUBLICIDADE

Algumas notas mostram a compra de centenas de litros. Em 26 de março, por exemplo, foram comprados 551 litros de gasolina comum, num total de R$ 3.421.

A assessoria do deputado afirmou à coluna de Guilherme Amado que os gastos correspondem ao cumprimento de agendas de assessores do parlamentar dentro do estado do Rio de Janeiro.

PUBLICIDADE

Pelas regras da Câmara, a cota parlamentar pode ser usada por funcionários dos parlamentares. As notas, no entanto, constam no nome do próprio Silveira.

Em julho, o MPF entrou com uma ação de improbidade administrativa contra Silveira pelo uso da cota parlamentar para pagar um suposto serviço de consultoria legislativa, serviço que não foi comprovado.

PUBLICIDADE

Daniel Silveira era da Polícia Militar do Rio de Janeiro até se candidatar a deputado.

Durante a campanha, ele quebrou a placa da vereadora assassinada Marielle Franco, em ato público que contava com a presença do então candidato a governador Wilson Witzel.