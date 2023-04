Deputado bolsonarista Gilvan da Federal se irrita e ataca jornalista

Deputado ficou nervoso com publicação de reportagem que aponta para um caso de nepotismo cruzado entre ele e o senador Magno Malta edit

247 - O deputado federal Gilvan da Federal (PL-ES) ficou irritado nesta terça-feira (26) com um jornalista que divulgou a notícia de que o parlamentar havia contratado uma das filhas do senador Magno Malta (PL-ES) para trabalhar em seu gabinete. Essas informações são públicas e podem ser encontradas na seção de transparência do site da Câmara dos Deputados.

A contratação aponta para um caso de nepotismo cruzado entre dois políticos do mesmo partido e estado.

Quando o repórter Humberto Azevedo, da Agência Congresso, tentou obter a opinião de Gilvan sobre outro assunto, o deputado reagiu com agressão, ameaçando processar o jornalista por divulgar "inverdades". Gilvan também usou seu celular para gravar a conversa enquanto intimidava o repórter com afirmações desrespeitosas.

“Você é ridículo, cara!", acusou o deputado do PL. “Segurança, cadê o segurança?”, continuou Gilvan. “Isso é um desrespeito ao Parlamento. Você está gritando”, acrescentou após uma fala da reportagem. “Que coagindo? Vou pedir para retirar você se continuar ofendendo o parlamentar aqui dentro”, complementou.

O deputado foi informado de que iria ser acionado junto ao Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Distrito Federal (SJPDF) para as devidas medidas legais. Ele então respondeu em tom de deboche: “processa! Estou morrendo de medo, cara! A hora em que você for um jornalista sério, eu te respondo. Acabou. É um direito, eu respondo se eu quiser, beleza? Acabou? Acabou?”.

