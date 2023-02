Deputado denuncia tratamento “absurdo” da PM do Distrito Federal no Carnaval

Apoie o 247

247 - O deputado distrital Fábio Félix (Psol) afirmou que pedirá providências aos integrantes da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Cidadania, Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Legislativa do Distrito Federal contra a forma “absurda” com que a Polícia Militar do DF teria tratado foliões durante a noite do sábado (18).

Em suas redes sociais, o parlamentar disse que está colhendo “relatos de dispersão violenta dos blocos” e que exigirá “providências” contra casos de abusos.

“Absurda a forma como a polícia tratou os foliões ontem, usando spray de pimenta e agindo com violência. A Comissão de Direitos Humanos vai pedir providências, queremos um carnaval seguro e sem violações contra a população”.

Em nota, a PM negou ter cometido irregularidades e disse ter agido em “situações pontuais” para impedir que “foliões mais exaltados invadissem locais que já estavam fechados por atingirem capacidademáxima”.

