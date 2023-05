Deputado distrital apresenta requerimento para convocar Mauro Cid a prestar depoimento em CPI que apura os atos golpistas do 8/1

Apoie o 247

247 - O deputado distrital Fábio Felix (Psol) apresentou um requerimento visando convocar o tenente-coronel do Exército Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL), a prestar depoimento perante a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Atos Antidemocráticos, na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF).

“Pesam sobre Mauro Cid diversos indícios de que [ele] teria ultrapassado limites legais na defesa dos interesses de Bolsonaro e de familiares [do presidente], como nos casos das joias [doadas pela Arábia Saudita] e da fraude nos cartões de vacina. Os áudios divulgados ontem [quinta-feira] levantam suspeitas de que Cid pode ter envolvimento direto com a conspiração que levou aos ataques dos dias 12 de dezembro e 8 de janeiro. É fundamental que ele seja ouvido pela CPI dos Atos Golpistas”, diz um trecho do requerimento, segundo o Metrópoles.

Mauro Cid foi preso preventivamente preso preventivamente no âmbito da Operação Venire, deflagrada pela Polícia Federal na quarta-feira (3) com o objetivo de apurar supostas fraudes nos cartões de vacinação contra a Covid-19 de Bolsonaro a seus aliados. Durante as investigações, a PF encontrou áudios em que o militar discutia o planejamento de um golpe militar no Brasil para impedir que Luiz Inácio Lula da Silva assumisse a Presidência da República após vencer as eleições de outubro do ano passado.

