Deputado do PSL será relator de PEC Emergencial

247 - Deputado do PSL, partido que elegeu Jair Bolsonaro em 2018, será relator da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) Emergencial na Câmara dos Deputados, o deputado federal Daniel Freitas, de Santa Catarina.

Segundo o Estado de S.Paulo, ele deve se reunir com o presidente da Casa, Arthur Lira (PP), na próxima terça-feira, 9, para definir detalhes sobre a votação. Lira espera votar a PEC em dois turnos na quarta-feira, 10.

Nesta quinta-feira, 4, o Senado aprovou, em segundo turno, a proposta que destravou um novo auxílio emergencial, com 62 votos favoráveis e 14 contrários. Eles estipularam em R$ 44 bilhões o limite para o custo total da retomada do benefício.

Segundo o Estado, “a Câmara deve tentar manter o texto que vier do Senado para agilizar sua aprovação. Uma mudança significativa faria com que a PEC voltasse aos senadores. Isso atrasaria a conclusão e, consequentemente, o início do pagamento da nova rodada de auxílio emergencial”.

