Deputado do PSOL 'orgulhosamente gay' é reeleito como o deputado mais votado do Distrito Federal

247 - O deputado distrital Fábio Félix (PSOL), foi reeleito como o candidato mais votado na história da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Com 96% das urnas apuradas, ele tinha cerca de 50 mil votos, quase cinco vezes mais do que em 2018, quando disputou um cargo eletivo pela primeira vez.

Fábio Félix focou sua campanha junto à comunidade LGBTIA+ e afirma ser “o primeiro parlamentar orgulhosamente gay eleito no Distrito Federal". Ele é presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa do Distrito Federal.

“Só tenho a agradecer cada uma e cada um de vocês que confiaram e legitimaram todo o trabalho incansável que fizemos na Câmara Legislativa do Distrito Federal, nos últimos quatro anos, a favor da população de todo o DF",´postou Félix nas redes sociais.

