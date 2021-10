Deputado do Republicanos pode se beneficiar de resistência de senadores a Mendonça para o Supremo

Desde o início do ano, o deputado federal Marcos Pereira (Republicanos-SP) se mobiliza para ocupar a vaga da corte. O parlamentar é presidente do Republicanos, partido ligado à Igreja Universal edit

247 - Auxiliares de Jair Bolsonaro afirmaram que a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal (STF) pode acabar no colo do deputado federal Marcos Pereira (Republicanos-SP). Desde o início do ano, o parlamentar se mobiliza para ocupar a vaga da corte, segundo a coluna de Bela Megale, publicada no jornal O Globo. Pereira é presidente do Republicanos, partido ligado à Igreja Universal.

Segundo ministros e auxiliares de Bolsonaro, as chances do deputado podem aumentar, caso André Mendonça seja rejeitado na sabatina do Senado.

O deputado do Republicanos preenche dois requisitos que Bolsonaro não abre mão: é evangélico e ficaria mais de 20 anos na corte.

