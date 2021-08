Deputado federal xinga sogro bolsonarista por conta do voto impresso: “Vai tomar no c*” (áudio)

Giacobo (PL-PR) enviou áudios ao sogro no qual o chama de "vagabundo" e "filho da puta", além de proferir ofensas à esposa do familiar edit

Lilian Tahan e Isadora Teixeira, no Metrópoles - O deputado federal Giacobo (PL-PR) fez uma série de xingamentos contra o sogro dele, Amarildo Stocker, em áudios enviados por rede social. O parlamentar, que é presidente do PL no Paraná, chamou o familiar de “burro ignorante”, “vagabundo”, “filho da puta” e o mandou “tomar no c*”. Giacobo ainda se refere à esposa do homem como “prostituta da zona” e “nega que tem em casa”.

Os insultos teriam sido enviados pelo parlamentar após o sogro fazer uma crítica ao fato de Giacobo estar ausente durante a votação do voto impresso, na Câmara dos Deputados. A proposta foi rejeitada na terça-feira (10/8). O parlamentar divulgou uma nota na qual explica que é a favor do voto impresso auditável, mas se absteve porque o partido ao qual é filiado decidiu ser contra o projeto de lei.

Nas redes sociais, Amarildo se posiciona a favor do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que defende o voto impresso nas eleições. No Facebook, o sogro do deputado compartilhou posts que fazem menção a golpe militar e pedem expulsão dos ministros do Surpemo Tribunal Federal.

“Enfia essas mensages no teu c*. Pode botar. Fala assim, ó: deputado Giacobo mandou eu enfiar minhas mensagens no c*”, disse o deputado. “Vai tomar no c*, seu Amarildo. Me deixe quieto, rapaz. Vai viver a tua vida. Vai tomar no teu c*. Você acha que está mexendo com piá pançudo?”, afirmou.

O parlamentar continuou os xingamentos: “Olha, seu Amarildo, burro é você. Você que começou a discussão. Você devia ter me deixado quieto. A sua filha é muito mais inteligente que você. Parece que nem é a sua filha, porque você é um completo ignorante”. Ouça os áudios:

O que dizem os citados

A coluna procurou o deputado Giacobo durante o último fim de semana, mas ele não respondeu a reportagem. O gabinete do parlamentar, na Câmara dos Deputados, disse, nesta segunda-feira (16/8): “Nós não estamos fazendo comentários a respeito disso”.

A reportagem tentou entrar em contato com o sogro do deputado, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço permanece aberto para eventuais manifestações.

