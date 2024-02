Deputado Hermeto orienta uso de armas ilegal no Carnaval

De acordo com o parlamentar, as mulheres deveriam levar armas de choque e spray de pimenta na bolsa para as festas de Carnaval edit

247 - O deputado distrital e policial militar da reserva Hermeto (MDB) publicou uma “orientação” de proteção no Carnaval que vai contra a lei.

De acordo com o parlamentar, as mulheres deveriam levar armas de choque e spray de pimenta na bolsa para as festas de Carnaval.

“Ainda tem Carnaval pela frente, então pega essas dicas para curtir com mais segurança”, escreveu Hermeto nas redes, que em seguida, orienta a levar na bolsa “spray de pimenta ou armas de eletrochoque”.

O policial da reserva diz ainda que “ambos são autorizados no Brasil, exclusivamente para defesa pessoal de mulheres, segundo o projeto de lei 161/19”, evidenciando que não se trata de lei, mas de projeto de lei, portanto não está em vigor.

