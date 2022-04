Deputado Hermeto vira réu por homofobia sobre beijo gay

Apoie o 247

247 - A 1ª Vara Criminal de Brasília aceitou a denúncia contra o deputado distrital Hermeto (MDB) pelo crime de homofobia, após o parlamentar chamar de "pederastia" um beijo entre dois casais gays em uma formatura da Polícia Militar. O episódio ocorreu em janeiro de 2020.

"Minha corporação tá se acabando. Meu Deus! São formandos de hoje. Na minha época, era expulso por pederastia", escreveu o deputado em um grupo de troca de mensagens, de acordo com o processo.

No dicionário, o termo significa ter relação sexual com uma pessoa menor de 18 anos, mas, de forma pejorativa, é usado para se referir a relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo.

