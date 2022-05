Deputado Hiran Gonçalves recebe associação para tratar de projeto que visa alterar lei de planos de saúde

Associação Amigos do Brasil em Prol da Ética (Abra) entende que o PL 7419/2006 beneficia apenas planos de saúde e retira direitos do consumidor edit

247 - A Associação Amigos do Brasil em Prol da Ética (Abra) foi recebida nesta quarta-feira (18) pelo deputado federal Hiran Gonçalves (PP) para tratar do PL 7419/2006, que visa alterar a lei de planos de saúde.

O presidente da entidade, Cleiton dos Reis, relatou ter saído satisfeito do encontro, pois em sua percepção o parlamentar entendeu a necessidade do debate de modo que se concilie a sustentabilidade do mercado com a não onerosidade excessiva do consumidor.

Ambos reconhecem que a matéria é complexa. O próximo passo, de acordo com o presidente da Abra, é ampliar os debates por meio de audiências públicas.

A Associação Amigos do Brasil em Prol da Ética tem uma petição aberta contra o PL e entende que o projeto beneficia apenas planos de saúde e retira direitos do consumidor. O abaixo-assinado já conta com cerca de 65 mil assinaturas.

Caso o projeto vire lei, “os consumidores pouco poderão contar com o Código de Defesa do Consumidor, já que esta lei determinará que o CDC só será aplicado enquanto não violar as resoluções da ANS, Anvisa e do CFM, e, o mais absurdo, deverá respeitar, ainda, as cláusulas postas em contrato”, afirma o advogado Cleiton dos Reis.

