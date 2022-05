Deputado interpela Ministério da Justiça sobre 78 kg de ouro apreendido com militares

Apoie o 247

247 - O líder da Minoria na Câmara dos Deputados, Alencar Santana (PT-SP), protocolou nesta quarta-feira (11) um requerimento de informações (RIC 302/2022) destinado ao Ministério da Justiça com várias perguntas a respeito da apreensão de 78 quilos de ouro numa aeronave com militares, realizada na semana passada, em Sorocaba (SP).

Entre outras coisas, o parlamentar questiona o ministro Anderson Torres se o ouro apreendido pertence ao empresário Dirceu Frederico Sobrinho, que foi candidato a suplente de Flecha Ribeiro na chapa do PSDB do Pará na eleição de 2018.

Existem suspeitas de que o mineral apreendido, avaliado em R$ 23 milhões, seria uma forma de financiamento ilegal da campanha de João Doria e o requerimento faz menção ao governador.

"Em tempos que um ex-Ministro é acusado de negociar verbas do ministério junto a interlocutores que cobravam em barras de ouro, é bastante suspeitos a atividade realizada por dois policiais militares que atuavam na escolta do ouro apreendido estejam lotados na Casa Militar do Governo de São Paulo, órgão que cuida da segurança do Governador do estado", diz o requerimento de Alencar Santana.

Confira o documento na íntegra:

