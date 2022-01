Deputado pede que vazamento relatado por Weintraub seja investigado

Apoie o 247

Metrópoles - O deputado federal Ivan Valente (Psol-SP) acionou, nesta terça-feira (18/1), o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, solicitando investigação em relação à declaração do ex-ministro da Educação Abraham Weintraub de que o presidente Jair Bolsonaro (PL) sabia da Operação Furna da Onça, que envolveu o filho 01 dele, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

O parlamentar argumenta que se trata do vazamento de informações sigilosas sobre operações em andamento no Departamento de Polícia Federal e recorda que o relato de Weintraub condiz com a denúncia feita pelo empresário Paulo Marinho, suplente de Flávio Bolsonaro em 2020.

“As declarações do ex-ministro da Educação Abraham Weintraub e do empresário Paulo Marinho evidenciam grave indício de vazamento de informações sigilosas sobre operação em andamento no Departamento de Polícia Federal, o que fere gravemente a legislação e o próprio Estado Democrático de Direito, tendo em vista o uso político dado às referidas informações”, diz Valente.

Leia a íntegra no Metrópoles.

