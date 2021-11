Deputado petista quer conteúdo sobre mudanças climáticas no currículo escolar

Segundo o deputado Carlos Veras, o Brasil, país com maior biodiversidade do mundo, não pode ficar para trás neste debate, uma vez que a Amazônia brasileira representa mais de 60% do total da floresta de todo o globo edit

247 - O deputado federal Carlos Veras (PT), presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados, protocolou nesta terça-feira, 9, um projeto de lei (PL 3950/2021) para incluir conteúdo sobre mudanças climáticas nos currículos da educação básica.

Acompanhando os debates da Conferência do Clima da ONU (COP26), em Glasgow, no Reino Unido, o petista destacou que o estabelecimento e o cumprimento de metas que asseguram um futuro sustentável passam pela conscientização sobre a importância de transformar as formas como a sociedade interage com o meio ambiente.

“E para isso é preciso incorporar as crianças e os jovens neste processo”, afirmou.

Ainda de acordo com Veras, o Brasil, país com maior biodiversidade do mundo, não pode ficar para trás neste debate, uma vez que a Amazônia brasileira representa mais de 60% do total da floresta de todo o globo.

