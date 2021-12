Deputado "príncipe" omitiu mais de R$ 7 milhões mantidos em offshore

Apoie o 247

247 - O deputado federal Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PSL-SP), descendente da extinta realeza, omitiu cerca de R$ 7,68 milhões na declaração de bens que entregou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 2018. As informações são do Poder360.

A Sabiá Ventures administra recursos no valor de US$ 1,37 milhão, o equivalente a R$ 7,74 milhões. Contudo, ele disse ao TSE ter cotas na empresa no valor de R$ 58.184,37. A empresa foi criada em dezembro de 2010 nas Ilhas Virgens Britânicas, um paraíso fiscal no Caribe.

"O erro não é meu"

O deputado disse que declara a offshore ao Banco Central e que não cometeu irregularidades. “Toda movimentação da Sabiá é declarada ao Bacen anualmente, com extratos detalhados. Se há alguma discrepância entre burocracias, o erro não é meu. O que conta é a declaração de bens no exterior ao qual tributariamente sou responsável integralmente”, afirmou.

