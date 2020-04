Deputado pró-Bolsonaro quer transformar primeiro domingo de abril em “Dia do Jejum”

Revista Forum - Eleito na onda do bolsonarismo em 2018, o pastor da Igreja Universal e deputado Vavá Martins (Republicanos/PA) propôs nesta segunda-feira (6) seu segundo projeto de Lei para transformar o primeiro domingo de abril em Dia do Jejum, como forma de bajular Jair Bolsonaro, que diz ter jejuado no domingo (1º) pelo combate ao coronavírus.

Na justificativa da proposta, Vavá diz que o projeto de lei tem "o propósito, incentivar toda a nação, respeitando que vivemos em um Estado laico, a reservar um dia para jejuar e orar em favor da nossa busca constante de Deus, proporcionando o fortalecimento espiritual e psicológico".

Leia na Revista Forum

Brasil 247 lança concurso de contos sobre a quarentena do coronavírus. Participe do concurso