Deputado quer tirar o nome de Piquet do autódromo de Brasília

O autor do projeto para a retirada do nome é o deputado distrital Fábio Félix (Psol-DF). edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-piloto de Fórmula 1 Nelson Piquet, que já foi condenado por racismo e homofobia, é mais uma vez destaque na imprensa após a revelação de que guardou objetos de grande valor dados ao ex-presidente Jair Bolsonaro durante o exercício do seu mandato. A combinação desses fatores pode levar a Câmara Legislativa a retirar o nome do tricampeão mundial da principal competição de automobilismo do mundo do Autódromo Internacional de Brasília. Criado com esse nome em 1974, o autódromo leva o nome de Nelson Piquet desde 1996, quando o ex-piloto se tornou arrendatário do local.

De acordo com reportagem do portal Congresso em Foco, o autor do projeto para a retirada do nome é o deputado distrital Fábio Félix (Psol-DF). O texto foi apresentado no ano passado após a divulgação da entrevista em que Piquet chama o piloto inglês Lewis Hamilton de “neguinho” e usa termos homofóbicos. Piquet foi condenado na semana passada pela 20ª Vara Cível de Brasília a pagar uma indenização de R$ 5 milhões, que será destinada a fundos de promoção da igualdade racial e contra a discriminação da comunidade LGBTQIA+.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.