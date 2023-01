Deputados bolsonaristas querem criar CPI para investigar 'legalidade' da prisão de terroristas em Brasília

Pedido de CPI foi feito pelo deputado Marcelo Álvaro Antônio, ex-ministro do Turismo do governo Bolsonaro, e conta com o apoio de ao menos oito parlamentares bolsonaristas edit

247 - Deputados federais ligados a Jair Bolsonaro (PL) deram início à coleta de assinaturas visando criar uma CPI para investigar a “legalidade” da prisão dos terroristas bolsonaristas e de extrema direita que promoveram atos de violência e depredação em Brasília, neste domingo (8).

“Dei entrada a um pedido de instalação de uma comissão para acompanhar a legalidade das prisões que estão acontecendo em virtude dos episódios de depredação e agressões em Brasília/DF”, disse em uma mensagem Marcelo Álvaro Antônio, ex-ministro do Turismo do governo Bolsonaro que foi eleito deputado por Minas Gerais, segundo a coluna do jornalista Guilherme Amado, do Metrópoles .

Ainda segundo ele, “não se trata de tentar isentar aqueles que cometeram crimes, mas sim de resguardar os direitos daqueles que estiveram no local, mas não compactuaram com atos de vandalismo e violência”.

Ainda segundo a reportagem, o pedido de CPI conta até o momento com oito apoios registrados: Marcelo Álvaro Antônio, Carla Zambelli, Carlos Jordy, Sóstenes Cavalcante, Junio Amaral, General Girão, Capitão Alberto Neto e José Medeiros. É preciso coletar 171 assinaturas para que a comissão seja instalada.

