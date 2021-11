Deputados do PDT defensores da PEC dos Precatórios têm proximidade com Bolsonaro

Alguns destes parlamentares apoiaram projetos amplamente criticados pela esquerda, como a reforma da Previdência, a proposta de implementação do voto impresso, posaram para fotos e vídeos com Jair Bolsonaro e participaram de atos bolsonaristas edit

247 - Pelo menos três dos 15 deputados do PDT que votaram a favor da PEC do calote nos precatórios, que favorece o governo Jair Bolsonaro, têm histórico de apoiar os projetos de interesse do governo, destaca reportagem do jornal O Globo. Alguns destes parlamentares apoiaram projetos amplamente criticados pela esquerda, como a reforma da Previdência, a proposta de implementação do voto impresso, lembra o jornal.

Um dos deputados é o pastor evangélico Alex Santana (BA), da base do governo e que posou para fotos e vídeos ao lado de Jair Bolsonaro, apareceu em atos bolsonaristas e defende a indicação do “terrivelmente evangélico” André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal (STF).

Há também Flávio Nogueira (PI), defensor da reforma da Previdência, e a deputada Silvia Cristina (RO), defensora do voto impresso, assim como outro deputado, Marlon Santos (RS).

Deputados não se intimidam com Ciro

Os deputados defensores da PEC dos Precatórios não se intimidaram com a “ameaça” de Ciro Gomes, que suspendeu sua pré-candidatura à presidência até que o partido vote contra a PEC, que libera R$ 91 bilhões em ano eleitoral para Bolsonaro.

A medida foi aprovada no 1º turno de votação na Câmara com o voto de 15 pedetistas, provocando uma crise interna no partido.

