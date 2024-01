Deputados do PL lideraram gastos com cota parlamentar em 2023

Apoie o 247

247 - Dados da Câmara dos Deputados apontam que parlamentares bolsonaristas do Partido Liberal (PL) foram campeões nos gastos com cota parlamentar em 2023. O primeiro colocado do ranking é Vinícius Gurgel (PL-AP), que utilizou R$ 567,6 mil da verba disponibilizada pela Câmara Federal.

De acordo com apuração do Metrópoles, entre os gastos de Gurgel o mais elevado foi com divulgação da atividade parlamentar. As despesas nesta categoria somam R$ 314 mil. O parlamentar também gastou R$ 93,3 mil com passagens aéreas, além de R$ 86 mil com aluguel de veículos. De acordo com a Câmara dos Deputados, parlamentares têm até 90 dias para apresentar documentação que comprove os gastos.

