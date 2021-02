Deputados do PSDB votaram pela soltura de Daniel Silveira contra orientação do partido

247 - Cinco deputados do PSDB votaram pela soltura de Daniel Silveira (PSL) contra a orientação da legenda; um se absteve. Lucas Redecker e Daniel Trzeciak, ambos do Rio Grande do Sul e aliados ao governador Eduardo Leite (RS); Pedro Cunha Lima (PB); Danilo Forte (CE); e Mara Forte (AC). Célio Silveira (GO) foi o deputado que se absteve.

A divisão no partido, entretanto, não foi tão grande quanto a que ocorreu na disputa pela Presidência da Câmara dos Deputados, quando a legenda apoiou Baleia Rossi (MDB), mas boa parte da bancada votou em Arthur Lira (PP).

